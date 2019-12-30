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فن

ليلى علوى تستعيد ذكرياتها فى 2019 .. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:38 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ليلى علوى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تستعيد فيه ذكرياتها خلال عام 2019.

وقالت ليلى علوى : "فى 2019 كان فى احتفالات ومناسبات كتيرة سعيدة حضرتها وساعدني فيها فريق كبير جدًا، بشكر كل اللي ساعدوني في ده وانشالله ٢٠٢٠ تكون سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا".

يذكر أن ليلى علوى تنتظر عرض فيلمها الجديد والذى يحمل اسم "التاريخ السرى لكوثر" والذى تعود به الى السينما بعد فترة من الغياب.

ويشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تاليف واخراج محمد أمين.
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في ٢٠١٩ كان فيه احتفالات ومناسبات كتيرة سعيدة حضرتها وساعدني فيها فريق كبير جداً، بشكر كل اللي ساعدوني في ده وانشالله ٢٠٢٠ تكون سنة حلوة وسعيدة علينا كلنا 💕❤️🎈🌸🎉🎊🎉🎄🎄 @youmnamoustafa @nada_hussam @kojakstudio @maxmara_cairo @monagamalofficial @alsagheersalons @damasegypt @ossamaalfa @mustapha_azab @mazen.hassouna @ghaniaazzam @marmarhalim @aida.beautyart @rami.hsalon @garagestudio.ae @thecairozoom @yousrawyagroup @youssef_aljasmy @alsagheersalons @elmawardyjewelry @rulagalayini @boutique17egypt @beitghaly @chloe @hasanamin86 @botrosjewellery @yousef_aljasmi @elmawardyjewelry @makeupforevermea @saramakeup_artist @nadaakram @hamedz199

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