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محافظات

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية .. غدا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:14 م
قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
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أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، ضعف وانقطاع المياه عن 3 مناطق شرقي المدينة بدء من مساء اليوم وحتى صباح الغد.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "حجر النواتية، كوبري الناموس، جينوتي"، نظرا لأعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000مم ضمن مشروع تطوير محور المحمودية.

ناشدت الشركة في بيان لها، المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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