ريال مدريد يتواصل مع بنزيما لاتفاق تمديد تعاقده

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن توصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، لاتفاق مع إدارة ناديه لتمديد عقده داخل قلعة "سانتياجو برنابيو".



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما الذي ينتهي عقده الحالي في عام 2021، اتفق على التمديد حتى عام 2022، وتحسين راتبه في ظل الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها المهاجم الفرنسي.



وأضافت الصحيفة: "في ظل المستويات المميزة التي يظهر بها بنزيما صاحب الـ32 عامًا، قررت إدارة النادي أن تكافئه وتمنحه فترة إضافية بعقد جديد مع الفريق".



وأشار التقرير، إلى أنه لن يكون الاتفاق رسميًا حتى الصيف المُقبل، على الرغم من العلاقة القوية بين بنزيما وفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.



يُذكر أن بنزيما من أهم اللاعبين في التشكيلة لريال مدريد خلال السنوات الماضية، كما أنه يمر بأفضل لحظاته على مستوى التسجيل هذا الموسم، فهو هداف الفريق ويُنافس على صدارة هدافي الليجا.



وسجل بنزيما 12 هدفًا بقميص الملكي في الموسم الحالي من الليجا، متخلفًا بفارق هدف عن ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يحتل صدارة الترتيب.

