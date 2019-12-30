تعرف على استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير البحث العلمي في 2020

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعدد من المبادرات والمشروعات العلمية الهامة التي تطلقها خلال 2020 واستكمل بعض ما بدأتها خلال عام 2019 في مجال البحث العلمي.



نستعرض خلال النقاط التالية أهم المشروعات والمبادرات لتطوير البحث العلمي خلال عام 2020:



• سيتم الانتهاء من التشريعات الداعمة للابتكار، وتنفيذ إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



• تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإصدار تراخيص لإنشاء حاضنات تكنولوجية ناشئة من هيئات التعليم العالى والبحث العلمى.



• متابعة إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.



• متابعة مراحل إنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات.



• إنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.



• إنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطه بمراكز الحاسبات فائقة السرعة والحوسبة السحابية فى جميع أنحاء الجمهورية ضمن الشبكة القومية للحوسبة السحابية؛ بهدف تهيئة بيئة مناسبة للدخول فى الذكاء الاصطناعى واستشراف المستقبل.



• إطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة 4.0 وبدء التطبيق الفعلي فى أحد المصانع التابعة لهيئة الانتاج الحربى وزارة الانتاج الحربى.



• إطلاق المبادرة القومية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة EFFECT.

• تنفيذ الحملة القومية لإنتاج وتصدير التقاوي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



• تنفيذ الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية.

• بدء تفعيل شركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي.



• إنشاء منطقة حرة للابتكار بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة Innovation Free Zone (I-Zone) وهى عبارة عن أكبر مجمع للخدمات المتكاملة فى مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، وتقديم خدمات الملكية الفكرية، الحاضنات التكنولوجية، بنك الابتكار، نادى ريادة الأعمال، مكتب دعم الابتكار.



• استكمال المشروعات والمبادرات الجارية (جامعة الطفل، القاهرة تبتكر، معرض القاهرة الدولى للابتكار، برامج ومسلسلات الرسوم المتحركة، الحاضنات التكنولوجية، التحالفات التكنولوجية، رالى القاهرة للسيارات الكهربية، تنمية إقليم مصر الحدودية، نوادى ريادة الأعمال، المسرعات التكنولوجية)



• المبادرة القومية لدعم كليات العلوم وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء؛ بهدف بناء جيل جديد من النوابغ فى مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.



• الانتهاء من إصدار اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد البحثية ( عدد ١١ لائحة) لتنظيم العمل وتنمية الابتكار



• تحديث قواعد ترقية أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية.



• إصدار خريطة البحث العلمى فى مصر Research Landscape in Egypt بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.





• إصدار مبادرة تصنيف المراكز و المعاهد البحثية والسعى لتعميم المبادرة على مستوى الشرق الأوسط و إفريقيا كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع أحد أكبر دور التصنيف العالمية.



• تفعيل المنصة الإلكترونية لبرامج الأداء للمراكز البحثية وربطها برؤية مصر٢٠٣٠ والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا ربطها بأداة الباحثين.



• تفعيل الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن طريق ربط الفاعلين فى المنظومة (الجامعات والمراكز البحثية) بالمستفيدين من خلال برامج ومبادرات تصدرها الجهات المانحة (هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ، صندوق الوقف البحثي).