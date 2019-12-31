جمال شعبان يوضح علاقة تنظيف الأسنان بصحة القلب.. لن تتوقع المخاطر

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وأضاف شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن تنظيف الأسنان باستمرار يمكن أن يحمي كهرباء القلب من الذبذبة الأذينية AF، وتحمي عضلة قلبك من الفشل والمعروفة علميا باسم HF.



واستعان شعبان بنتائج دراسة كورية حديثة شملت ١٦١ ألف شخص في البحث، حيث أكدت الدراسة أهمية تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا فأكثر، وفقا للتوصيات الأمريكية التي أوصت بغسل الأسنان واستخدام فرشاة الأسنان على الأقل مرتين يوميا.



وتابع شعبان، أن نتائج الدراسة الكورية أشارت، إلى أن المواظبة على استخدام في فرشاة الأسنان وغسل الأسنان باستمرار تساهم في تخفيض مخاطر الإصابة بذبذبة كهرباء القلب الأذينية بنسبة ١٠٪، وخفضت من الإصابة بفشل القلب بنسبة ١٢٪؜.



واستطرد شعبان، أن مخاطر الإصابة بمشاكل القلب الناتجة عن عدم غسل الأسنان، ترجع إلى ميكانيزم الوقاية في التخلص من ميكروبات الفم المسبب المحوري لالتهابات شرايين القلب وعضلته وبطانته.

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن سلامة قلبك تبدأ من نظافة أسنانك وأكد من جانبه أن استعمال فرشاة الأسنان يجب أن يتراوح من ٣ مرات أو أكثر يوميا.