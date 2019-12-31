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مرأة

للرجال والنساء.. ما هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
كمية السكر المسموح
كمية السكر المسموح بها يوميا
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آية التيجي
نصح الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، عميد المعهد القومي للقلب سابقا، الابتعاد عن استهلاك السكريات في عام 2020، أو استهلاك السكريات بشكل أقل، وذلك للحد من الأضرار التي يتسبب بها.

إقرأ ايضا:وأوضح جمال شعبان، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أن الأشخاص الذين يتناولون ما يزيد عن ١٧ ملعقة سكر يوميا؛ قد يتسبب لهم في مخاطر كبير للغاية، أبرزها الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأكد عميد المعهد القومي للقلب سابقا،، أنه يعتبر أن 8 ملاعق من السكر، هي الكمية المسموح بها من السكريات بالنسبة للرجال البالغين، إلا انه بالنسبة للسيدات فيسمح لهن من 2 إلى 3 ملاعق يوميا.

ومن المعروف ان أضرار تناول كميات كبيرة من السكريات قبل النوم بكثرة، قد يؤدي إلى زيادة دهون البطن التي تزيد من الوزن بشكل غير متوقع خلال فترة قصيرة، كما تسبب العديد من مشاكل المعدة مثل القولون، والغازات، وعوامل التخمة.

وأكدت بعض الدراسات أيضًا أن تناول السكريات قبل النوم بفترة قليلة يؤدي إلى ارتفاع السكر فى الدم بشكل خطير، مما يزيد من خطورة الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية التي تؤدى إلى الإصابة بالموت.
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