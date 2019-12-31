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مرأة

كيف تسعدين أطفالك في الكريسماس.. طريقة عمل عصا بابا نويل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
كيف تسعدي أطفالك
كيف تسعدي أطفالك فى الكريسماس بعصا بابا نويل
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب، طريقة عمل عصا بابا نويل فى الكريسماس، وذلك من أجل إدخال الأمهات، البهجة والسعادة على أطفالهن، والعمل على إقبالهن على تناول الطعام المغذي والمفيد.

مقادير عصا بابا نويل :

240 جراما جبنه كريمي
ربع كوب زبدة
2 ملعقة كبيرة ثوم معمر
2 ملعقة كبيرة بقدونس
ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة شبت
ربع ملعقة صغيرة زعتر

للتزيين:

3 حبات فلفل رومي أحمر مقطع إلى قطع صغيرة
بسكويت مملح

طريقة تحضير عصا بابا نويل:

* تخلط كل المكونات معا وتشكل على شكل عصا بابا نويل باستخدام الاسترتش.
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