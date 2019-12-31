بسبب شبهات فساد.. إنهاء مهام سفير تونس والقنصل العام في باريس

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بإنهاء تكليف عبد العزيز الرصاع من مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس.



كما تم أيضًا بمقتضى الأمر الرئاسي إنهاء تكليف علي الشعلالي من مهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس.



وتأتي هذه الإعفاءات بعد أن أعلنت وزارة الخارجية التونسية يوم 21 ديسمبر الجاري أنه تم بإذن من رئيس الجمهورية فتح بحث معمق فيما تم تداوله بشأن وجود شبهة فساد في سفارة تونس بباريس.



وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قد سلم في يناير 2017 عبد العزيز الرصاع أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.

