أسود x أسود.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صور جديدة لها.



وتألقت منة فضالى فى الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، ونسقت معه بالطو متوسط الطول يصل إلى الركبة بنفس اللون.



وانتعلت منة فضالى بوت طويل باللون الأسود أيضا، وأكملت إطلالتها الشتوية بـ قبعة وقفازات ووشاح أيضا باللون الأسود.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها.



ووضعت منة فضالي مكياج مرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.