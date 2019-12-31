AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السفير الأمريكي في العراق يغادر إلى جهة غير معلومة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد
Advertisements
شيماء مصطفى
ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السفير الأمريكي في العراق غادر بغداد إلى جهة غير معلومة، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأضافت "العربية"، أن الخارجية العراقية رفضت التعليق على أنباء مغادرة السفير الأمريكي.

يأتي ذلك بعد أن ضرب الجيش الأمريكي، الأحد الماضي، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لـ"كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، الضربات الأمريكية، حيث شددت على أن العراق بلد مستقل، وعلى أنها ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، وإبلاغه ما تقدم وكذلك سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضمين في التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من حزب الله اللبناني على القصف الأمريكي في العراق

المواجهة تشتعل.. التفاصيل الكاملة لهجوم أمريكا على مقرات حزب الله في العراق

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد.. السودان يقر ميزانية 2020 .. وإطلاق نار بكنيسة فى تكساس الأمريكية.. أبرز عناوين الصحف الكويتية

تصعيد مفاجئ من العراق ضد أمريكا بعد الضربات الأخيرة

أول تعليق من بريطانيا على قصف أمريكا للعراق

أمريكا: أبلغنا العراق بالضربات على مقرات حزب الله قبل شنها

ترشيحاتنا

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

اخبار الفن | رسالة لينا الفيشاوي بعد صورتها العارية.. رفض دعوى طلاق سارة نخلة من أحمد عبد الله محمود

جرائم ميليشيات ليبيا التي يريد حفتر القضاء عليها.. تقرير مرعب يكشف التفاصيل

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 31 -12- 2019

تشريح جثة رجل قتل دفاعا عن زوجته فى المرج بسبب حذاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

بالشراكة مع القطاع الخاص .. اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة تعزز استراتيجياتها بـ 4 اتفاقيات| شاهد