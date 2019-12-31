السفير الأمريكي في العراق يغادر إلى جهة غير معلومة

ذكرت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السفير الأمريكي في العراق غادر بغداد إلى جهة غير معلومة، وفقًا لمصادر مطلعة.



وأضافت "العربية"، أن الخارجية العراقية رفضت التعليق على أنباء مغادرة السفير الأمريكي.



يأتي ذلك بعد أن ضرب الجيش الأمريكي، الأحد الماضي، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لـ"كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.



وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، الضربات الأمريكية، حيث شددت على أن العراق بلد مستقل، وعلى أنها ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، وإبلاغه ما تقدم وكذلك سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضمين في التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.