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رياضة

يورجن كلوب يرفض رحيل آدم لالانا في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
أدم لالانا
أدم لالانا
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محمد السعيد
رفض يورجن كلوب، المدير الفني لفريق لليفربول، رحيل آدم لالانا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن يورجن كلوب رفض رحيل آدم لالانا في الميركاتو الشتوي، رغم خروج اللاعب من التشكيلة الأساسية للريدز منذ فترة طويلة.

وأضافت الصحيفة، أن هناك أندية مهتمة بضم آدم لالانا، على رأسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب بعض أندية الدوري الأمريكي والصيني.

وينتهي عقد آدم لالانا مع فريق ليفربول، خلال شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال فترةة الانتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجودي لإدارة ناديه.

وشارك آدم لالانا مع ليفربول في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفا، وصنع مثله.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
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