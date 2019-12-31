كاسونجو يشارك في التدريبات الجماعية بالزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، مشاركة الكونغولي كاسونجو كابونجو للمرة الأولى في التدريبات الجماعية.



وتواجد كاسونجو في التدريبات الجماعية للفريق بعد موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على مشاركة اللاعب في المران من أجل الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية.



ويستعد الفريق لمواجهة أسوان الخميس المقبل بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



