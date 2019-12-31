الأطواف الأمنية بالقاهرة تضبط لصين سرقا مخزن حي الخليفة

نجحت الأطواق الأمنية بالقاهرة فى ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة مخزن تابع لحي الخليفة.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وفي أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة بمنطقة عرب يسار، أمام حي الخليفة دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته عربة يد حديدية مُحمل عليها 13 كرسيًا و7 غربال مجهولي المصدر.



