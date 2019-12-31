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حوادث

الأطواف الأمنية بالقاهرة تضبط لصين سرقا مخزن حي الخليفة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:58 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواق الأمنية بالقاهرة فى ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة مخزن تابع لحي الخليفة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام. 

وفي أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة بمنطقة عرب يسار، أمام حي الخليفة دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته عربة يد حديدية مُحمل عليها 13 كرسيًا و7 غربال مجهولي المصدر.

واعترف بسرقتها من داخل المخزن التابع لحي الخليفة بأسلوب "تسلق السور"، بالاشتراك مع عاطل بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.
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