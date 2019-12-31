جايين متأخر.. آخر 3 مناطق احتفالا بالكريسماس في العالم

يستعد العالم اليوم لاستقبال عام جديد وسط أجواء من الاحتفالات بالكريسماس من أضواء وألعاب نارية عند منتصف الليل، لكن هناك أماكن ستكون الأخيرة في الاحتفال برأس السنة الميلادية بعد انتهاء الاحتفالات في العالم كله.





كشف الدكتور «أشرف تادرس» رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن 3 مناطق ستكون هي الأخيرة احتفالًا بالكريسماس وفقًا لما يعرف بـ"الزمن الإقليمي".





فهو عبارة عن مناطق زمنية موزعة على الكرة الأرضية بالتساوي، كل منطقة منها عرضها ساعة أي ما يقابل 15 درجة قوسية من خطوط الطول بدءً من خط الطول صفر (لأن محيط الكرة الارضية 360 درجة، واليوم 24 ساعة لذا يكون الناتج 15=24÷360).





وقد تم الاتفاق في عام 1883 على اعتبار خط الطول الجغرافي المار بالمعهد الملكي الفلكي البريطاني في جرينتش هو الخط رقم صفر، وضرب مثالًا إلى أن مصر تقع على خط طول 30 أي في الأقليم الزمني 2+ ، ولذلك فهي تسبق جرينتش بساعتين.



