AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جايين متأخر.. آخر 3 مناطق احتفالا بالكريسماس في العالم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:00 م
Christmas
Christmas
Advertisements
عزة عاطف
يستعد العالم اليوم لاستقبال عام جديد وسط أجواء من الاحتفالات بالكريسماس من أضواء وألعاب نارية عند منتصف الليل، لكن هناك أماكن ستكون الأخيرة في الاحتفال برأس السنة الميلادية بعد انتهاء الاحتفالات في العالم كله.

كشف الدكتور «أشرف تادرس» رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن 3 مناطق ستكون هي الأخيرة احتفالًا بالكريسماس وفقًا لما يعرف بـ"الزمن الإقليمي".

فهو عبارة عن مناطق زمنية موزعة على الكرة الأرضية بالتساوي، كل منطقة منها عرضها ساعة أي ما يقابل 15 درجة قوسية من خطوط الطول بدءً من خط الطول صفر (لأن محيط الكرة الارضية 360 درجة، واليوم 24 ساعة لذا يكون الناتج 15=24÷360).

وقد تم الاتفاق في عام 1883 على اعتبار خط الطول الجغرافي المار بالمعهد الملكي الفلكي البريطاني في جرينتش هو الخط رقم صفر، وضرب مثالًا إلى أن مصر تقع على خط طول 30 أي في الأقليم الزمني 2+ ، ولذلك فهي تسبق جرينتش بساعتين.

يؤكد تادرس على أن آخر المناطق احتفالًا برأس السنة هي "جزر هاواي - بيكر - هاولاند"، حيث أنها آخر المناطق التي تغرب عنها الشمس في الكرة الأرضية يوميًا، لأن زمنها الأقليمي 12- لذلك سيكون احتفالها برأس السنة الجديدة في الساعة 12 بتوقيت جرينتش، وهو منتصف نهار يوم 1 يناير 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مع بداية الشتاء.. غدا أطول ليلة في عام 2019

كل ما تريد معرفته عن الكسوف الحلقي وهل سيحدث في مصر؟

آخر أحداث 2019.. المعهد القومي للفلك يوضح توقيتات ومراحل الكسوف الحلقي

تعرف على أول 3 مناطق احتفالًا بالكريسماس في العالم

ترشيحاتنا

على طريقة أفلام العصابات.. تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان لـ بيروت

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

يا عيني مبيغيرهاش.. أبلة فاهيتا تكشف سر ارتداء عمرو أديب بدلة واحدة

شاهد..تعليق رامى رضوان على إصدار GPS بصوت بدرية طلبة

مدرب الزمالك السابق يكشف سر ابتعاد محمد أوناجم عن مستواه

دعاء السنة الجديدة 2020 .. يغسل أحزانك ويغير قدرك إلى أجمل مما تتمنى

AdvertisementS

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

قفز من الشباك هربًا.. عاطل يقتل والدته بـ شاكوش في كفر الشيخ

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

ضربة جديدة لـ بي إن سبورتس.. ظهور قناة بديلة لـ بي أوت كيو.. صور

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson الجديدة بتصميم خيالي .. صور

بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جايين متأخر.. آخر 3 مناطق احتفالا بالكريسماس في العالم

على رهان.. منافسة بين خلايجة عواجيز على تقليد زوجاتهم في الرقص

رغم معاناته.. مراهق مصاب بالسرطان يرفض التوقف عن الابتسام.. تفاصيل مؤثرة