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رياضة

مازيمبى والمصري.. مواجهات صعبة تنتظر الزمالك فى يناير 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:29 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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عمرو الحلوانى
أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على موعد مع 8 مواجهات نارية خلال شهر يناير المقبل فى مختلف البطولات سواء فى الدوري الممتاز أو دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته فى شهر يناير بمواجهة أسوان 2 يناير فى الجولة الـ 11 من منافسات الدوري، ثم يواجه الزمالك فريق طنطا 5 يناير فى الجولة الـ 12.

وفى 10 يناير المقبل يلعب الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة من منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري دوري أبطال إفريقيا، ويلعب الزمالك مع الجونة 15 يناير المقبل فى الجولة الـ 13.

ويدخل الزمالك فى مواجهة قوية أمام المصري 20 يناير المقبل فى الجولة الـ 14، ثم يخوض مواجهة أكثر قوة مع مازيمى الكونغولى 25 يناير فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتختتم مباريات الزمالك فى شهر يناير يوم 28 بمواجهة وادى دجلة فى الجولة الـ 15 من منافسات الدوري.
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