عودة سياح أوروبا.. والاشغالات 100%.. فنادق شرم الشيخ تتزين لحفلات الكريسماس .. صور

ارتفعت الاشغالات السياحية والحجوزات في اعياد الكريسماس بشرم الشيخ وقد بلغ حجم الإشغالات السياحية في بعض المنتجعات والفنادق السياحية ١٠٠٪ وقد اضاءت الفنادق مداخلها بانوار الكريسماس وعربات اعياد الميلاد ومجسمات بابا نويل واعدت الفنادق والمنتجعات الحفلات للسياح وسوف تحيي الفنانة سيرين عبد النور حفل منتجع ريكسوس .



وقال أحمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ إن احتفالات الكريسماس ورأس السنة مختلفة هذا العام وخاصة بعد عودة سياح دول أوروبا والعاملين يشعرون بسعادة وتفاؤل في استقبال عام ٢٠٢٠ ويعملون في أجواء افضل .



واضاف محمد سركيز خبير سياحي بشرم الشيخ إن جميع الفنادق سوف تنظم حفلات للسياح ويرتدي العاملين زي بابا نويل ويتم انارة اشجار الكريسماس في الشوارع ويخرج السياح في المناطق السياحية للاحتفال حتي الصباح .



وفي سانت كاترين يستعد مئات السياح للاحتفال براس السنة علي قمة جبل موسي لمشاهدة شروق الشمس والاستمتاع باجواء باردة .