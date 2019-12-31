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رياضة

رسميا.. نجم الهلال السعودى ضمن قائمة أفضل 100 لاعب فى العالم هذا العام

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:20 م
صدى البلد
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عمر سلامة
اختير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2019.

وقدم الهلال مستوى رائع في عام 2019، قاده للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا رد ديموندز الياباني، واعتلاء العرش القاري بعد غياب 19 سنة كاملة.

واختارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، النجم الفرنسي الكبير بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، ضمن أفضل 100 لاعب في عام 2019.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المستوى الذي قدمه جوميز، وقيادته الهلال للتتويج بدوري أبطال آسيا، بعد أن توج هدافًا للمسابقة برقم تاريخي "11 هدفًا"، جعله يحتل المركز الـ92 في قائمة أفضل 100 لاعب في 2019.

وكان النجم الفرنسي هو اللاعب الوحيد التي تختاره الصحيفة الشهيرة من الدوري السعودي للمحترفين، متجاهلة بذلك المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر، وهداف العالم في 2019، بتسجيله 57 هدفًا في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن جوميز البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2018، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي، حيث خاض مع الفريق الأول 60 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 46 هدفًا وصنع 10 آخرين.
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