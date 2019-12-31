AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راغب علامة ضيف صاحبة السعادة احتفالا ًبالعام الجديد 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:26 م
راغب علامة ضيف صاحبة
راغب علامة ضيف صاحبة السعادة
Advertisements
حمادة خطاب
أعلن النجم اللبناني راغب علامة ، أنه سيحل ضيفًا مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، على قناة DMC.

من المقرر أن يتحدث راغب علامة، عن مشواره الفني، والنجاحات التي حققها طوال مشواره، وعن أعماله الجديدة في 2020.

يغني راغب، باقة من ألمع أغانيه الشهيرة التي حازت على إعجاب الجمهور.

وبالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى والحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، وخلال الأيام القادمة سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| كامل الأوصاف.. ياسمين صبري تحدد صفات زوجها المستقبلي

فى ظهوره الأول إعلاميا.. رامى جمال يبدع فى أداء أغنية أوعدينى|شاهد

السوبر ستار راغب علامة يفاجئ جمهوره بـ كان غيرك أشطر

فستان فضي بـ شراشيب.. إطلالة جديدة لـ إسعاد يونس في حفل دير جيست.. شاهد

وعدتكم ووفيت بوعدي.. راغب علامة يفاجئ جمهوره بأغنية خليجية

لطيفة أوي.. إسعاد يونس تنشر لوحة رسمتها أحد معجبيها على إنستجرام

ترشيحاتنا

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

انتشار عناصر القوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

قفز من الشباك هربًا.. عاطل يقتل والدته بـ شاكوش في كفر الشيخ

تحرك برلماني جديد في نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير

زيرو جمارك تركيا.. مواصفات أول سيارة كهربائية منتجة محليا في تركيا togg c-suv.. صور

5 أفلام سعودية وصلت للعالمية خلال عام 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

رغم المخاطر | شاهد أقوى مقطع لـ تطاير الألعاب النارية في سماء سيدني بـ رأس السنة