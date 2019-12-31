محافظ سوهاج يعقد أول لقاء جماهيري لبحث شكاوى المواطنين | صور

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيرى الأول بالأهالى من مختلف أرجاء المحافظة للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وحلها، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة.



وفى الجزء الأول من اللقاء، الذى عقد بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة، استمع محافظ سوهاج، إلى الشكاوى العامة والتى تنوعت مابين شكاوى خاصة بالصرف الصحى، والتعليم، والصحة، ومنظومة النظافة والتجميل، والطرق، والاسكان، ومواقف نقل الركاب، وشكاوى من مركبات التوكتوك، والباعة الجائلين ، مؤكدا على دراسة تلك الشكاوى والعمل على حلها فى اسرع وقت، لافتا الى ان هناك بعض المشكلات تحتاج فقط الى الصبر لحلها والثقة من المواطنين، لافتا الى انه سيتم اقتحام جميع المشكلات التى تؤرق المواطنين والتعامل معها وايجاد الحلول المناسبة لها.



وكشف محافظ سوهاج عن خطة الدولة لتغطية جميع مدن وقرى المحافظة بخدمات الصرف الصحى خلال الفترة المقبلة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن رؤية مصر 2030، والاهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.



وأشار المحافظ، خلال اللقاء، الى حرصه على الحفاظ على النسق الحضارى لمحافظة سوهاج أثناء تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين، مشيرا الى خطة المحافظة لتطوير مداخل مدينة سوهاج من جميع الاتجاهات، لافتا الى الاستعانة بخبراء واساتذة متخصصين من جامعة سوهاج فى جميع المجالات للمساهمة فى تنفيذ المشروعات واعمال التجميل والتطوير للاستفادة من خبراتهم، مؤكدا ان الجامعة شريك اساسى للاجهزة التنفيذية فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة على ارض المحافظة.



وكشف "الفقى" عن قراره بوقف قرارات النقل والانتداب للمعلمين بالتربية والتعليم فى الوقت الحالى والالتزام فقط بالنشرات الدورية الصادرة من التربية والتعليم، لتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية، ومواجهة العجز فى المعلمين.



وفيما يخص مشكلات التوكتوك قال محافظ سوهاج انه تم وضع خطة للسيطرة على مركبات التوكتوك وتنظيم عملها من خلال الاعلان عن فتح باب الترخيص للمركبات بمركز أخميم كتجربة استرشادية سيتم تعميمها على باقى مراكز المحافظة تباعا.



وتوجه أحد المواطنين خلال اللقاء بالشكر للمحافظ لاستجابته السريعة لحالته والرد على اتصاله التليفونى الساعة الثالثة صباحا، والتوجيه بتوفير سيارة اسعاف ونقله فورا الى احد المستشفيات لتلقى العلاج، ومتابعة الحالة.



وفى الجزء الثانى من اللقاء، استمع محافظ سوهاج، بمكتبه، لطلبات وشكاوى المواطنين الخاصة، وذلك بشكل فردى، حفاظا على خصوصية المواطنين، حيث وجه بتوفير سيارة واصطحاب احد الحالات الى مستشفى سوهاج الجامعى لتوقيع الكشف الطبى عليه ، كما وجه ايضا بسرعة توفير جهاز تعويضى لاحد الافراد من ذوى الاعاقة، وبحث حالة احدى السيدات المعيلة لشخص من ذوى الاعاقة والتى تقدمت بطلب لتقنين الارض الخاصة بها.



وخلال اللقاء، وافق محافظ سوهاج على طلبات بانشاء أكشاك ببعض القرى لعدد من الحالات الأولى بالرعاية طبقًا للشروط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى توفير المساعدات العاجلة وبحث توفير معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.



وتقدم عدد من الشباب بطلبات لتوفير فرصة عمل ، حيث وجه المحافظ ، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومساعدة الشباب فى انشاء مشروعات صغيرة من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك وادارة التنمية بالمحافظة والوحدات المحلية، لافتا إلى توجيهاته لوكيل وزارة القوى العاملة بضرورة استيفاء نسبة ال 5% المخصصة لذوى الاعاقة بجميع الشركات ومنشات القطاع الخاص، تطبيقا للقانون.



كما أحال محافظ سوهاج عدد من الطلبات التى تحتاج الى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة اخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.