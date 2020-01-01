AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:10 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية
Advertisements
سامح سلام
بدأت مساء اليوم التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة بمناسبة نهاية السنة الميلادية.

كان قداسة البابا قد توجه فور وصوله كاتدرائية الإسكندرية إلى مزار القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، قبل أن يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية وسط مشاركة شعبية كبيرة.

يشارك في التسبحة الآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالاسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هيرمينا والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية إلى جانب كهنة الكاتدرائية.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين المقبل بحضور كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية. 

ويستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح الثلاثاء المقبل.
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجنيز تاسوني أنجيل ..14 من أعضاء المجمع المقدس يشاركون في صلوات التجنيز ..البابا تواضروس: صورة نقية للحياة المعاشة في الكنيسة

البابا تواضروس: التسبيح بهجة الكنيسة ويحافظ على العقيدة الأرثوذكسية

البابا تواضروس يلتقي مع أساقفة وكهنة الوجه القبلي لخدمة الرعاية الاجتماعية

البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة

تحركات كنسية .. البابا تواضروس يلتقي أساقفة وكهنة الوجه البحري ومدن القناة .. رئيس الإنجيلية: وجود تشريعات عادلة لذوي الإعاقة يساعد في دمجهم بالمجتمع

البابا تواضروس: مصر تنطلق في نهضة غير مسبوقة خلال عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

لـ سد العجز | رئيس الوزراء: مهلة 48 ساعة لنقل موظفين إلى مصلحة الشهر العقاري.. مستند

أمريكا تكشر عن أنيابها.. طائرة تثير الذعر في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.. فيديو

بعد الخطوبة رسميًا.. احمد خالد صالح يحتفل بالعام الجديد مع هنادى مهنى | شاهد

دعاء استقبال العام الجديد.. يوكل الله به ملكين يحرسان العبد

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. شاهد من الذي عاد بقوة

أغرب 5 أسئلة وجهها الأجانب لأئمة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور