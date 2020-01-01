في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية

بدأت مساء اليوم التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة بمناسبة نهاية السنة الميلادية.





كان قداسة البابا قد توجه فور وصوله كاتدرائية الإسكندرية إلى مزار القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، قبل أن يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية وسط مشاركة شعبية كبيرة.





يشارك في التسبحة الآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالاسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون والأنبا هيرمينا والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية إلى جانب كهنة الكاتدرائية.





ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين المقبل بحضور كبار رجال الدولة والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية.



