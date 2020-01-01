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أبو العينين : أهنئ الرئيس السيسي بحلول عام 2020.. ومستمرون في رسالتنا الوطنية.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:46 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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هاني حسين
هنَّأ رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، الشعب المصري بحلول عام 2020، قائلاً:" أهنئ الشعب المصري، والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يبني الحضارة المصرية الجديدة".

وأضاف محمد أبو العينين -في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كلنا قدّمنا حياتنا فداء لمصر والمثل الأعلى لنا هو الرئيس السيسي الذي يبني الحضارة المصرية الحديثة والشعب المصري الأصيل المُقدِّر لمعنى الوطنية وقادر على صون العهد والأمانة".

وتابع محمد أبو العينين: "كل عام وأنتم بخير، ونكمل رسالتنا الوطنية من أجل مصر"، موجهًا حديثه للإعلامي أحمد موسى، قائلاً: "أنت مثال رائع في الوطنية مذيع وطني محترم وأحييك على الدور لإيضاح الحقيقة ووقوفك بجانب الدولة والمصداقية والأمانة في تناول أي خبر".

وأكمل محمد أبو العينين: "أهنئ فريق صدى البلد الذي قدّم المنظومة الوطنية والالتزام بكل قواعد المهنة"، مضيفا: "أحيي إلهام أبو الفتح على المجهود العظيم الذي تبذله في الشبكة بأكملها".
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