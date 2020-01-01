أبو العينين: متفائل بعام 2020 والعالم يحسدنا على تنمية مصر.. فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إنه متفائل بخير بعام 2020، مضيفا:" الفترة الماضية كانت هناك صعوبات في نواحٍ كثيرة ولكن الخير قادم".





وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الجميع يحسدنا على ما حدث في مصر من تنمية ونمو".





وتابع محمد أبو العينين: "2020 عام أفضل تتدفق فيه الاستثمارات الأجنبية وهناك توجه في الدولة بتوفير بيئة استثمارية قوية تجذب الاستثمارات في كل المجالات".





ولفت أبو العينين: "كلنا قدّمنا حياتنا فداء إلى مصر والمثل الأعلى لنا هو الرئيس السيسي الذي يبني الحضارة المصرية الحديثة والشعب المصري الأصيل المُقدِّر لمعنى الوطنية وقادر على صون العهد والأمانة".





وتابع محمد أبو العينين: "كل عام وأنتم بخير، ونكمل رسالتنا الوطنية من أجل مصر"، موجهًا حديثه للإعلامي أحمد موسى، قائلاً: "أنت مثال رائع في الوطنية مذيع وطني محترم وأحييك على الدور لإيضاح الحقيقة ووقوفك بجانب الدولة والمصداقية والأمانة في تناول أي خبر".



