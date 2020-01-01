نيكول سابا تشعل حفل رأس السنة بإطلالة ملكية.. صور

تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا بإطلالة ملكية خلال إحيائها لأضخم سهرات رأس السنة، التي حملت لافتة كامل العدد قبيل الحفل بأسبوع، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.





حضرت نيكول بصحبة مدير أعمالها وائل المصري وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة أغنية "حفضل احلم"؛ ضجت القاعة بهتافات الإعجاب.





وحرصت نيكول سابا بعد ذلك، علي تحية الجمهور، وتمنت لهم عاما جديدا مليئا بالسعادة وعلى كل الأمة العربية.





وتعتبر نيكول سابا، واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات التي تهتم بأناقتها حيث خطف اللوك "الملكي" الذي ظهرت به في أولى دقائق عام 2020 أنظار الجميع وهو من بيت ازياء Boutique designed couture العالمي.



