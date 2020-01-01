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خلال أسبوعين فقط.. تمارين لإنقاص الوزن من صباح البلد "فيديو"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:21 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في إنقاص الوزن، خلال اسبوعين فقط تشعر بفرق في الوزن.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الأربعاء، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية: إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن الإطالات من الأشياء التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم وتساعد على تقليل الضغط والمدى الحركى للإصابات.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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