رغم التهديدات والاستفزازات.. ترامب يغازل زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، وعلى خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال ترامب للصحفيين متحدثًا عن كيم جونج أون: "أعتقد أنه رجل صاحب كلمة".



وأضاف ترامب: "لقد وقع عقدًا، ووقع اتفاقًا حول نزع السلاح النووي .. لقد تم ذلك في سنغافورة، وأعتقد أنه صاحب كلمة، لهذا سنكتشف ذلك".



وكرر ترامب أيضًا أنه يتوقع الحصول من كيم جونج أون على مزهرية شرقية كهدية، لكنه لم يشرح السبب.



وتأتي تصريحات ترامب بعد تصريحات لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قال فيها إن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم دحر سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستستعرض البلاد قريبا أسلحة استراتيجية جديدة.