البابا تواضروس يمنح وكيل البطريركية بالإسكندرية رتبة القمصية

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية رتبة القمصية.



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التسبحة الكيهكية احتفالا برأس السنة الميلادية، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.



شارك في القداس أيضا الآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالاسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق.



وبدأ القداس مع الساعات الأولى من صباح أول أيام العام الميلادي الجديد ٢٠٢٠ وسط مشاركة شعبية كبيرة.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلادالمجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من نواب البرلمان، والشخصيات العامة والتنفيذيين.