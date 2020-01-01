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أخبار البلد

بسبب التدخل التركي في ليبيا .. رد عنيف من نجيب ساويرس على قيادي إخواني

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:15 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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منار نور
هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، القيادي الإخواني أحمد البقري، بعد أن استنكر "البقري" موقف "ساويرس" الرافض للتدخل التركي في ليبيا.

وكتب أحمد البقري عبر حسابه الشخصي "تويتر": "وماذا عن وجود مرتزقة روس يحاربون مع #حفتر الغير معترف به دوليا؟ ولماذا السيسي ومحمد بن زايد يدعمون #حفتر وهو لا يعترف به المجتمع الدولي؟ نصدقك انت والسيسي ونكذب العالم؟! قلت لك مستواك في التطبيل بقى وحش، واضح إن فساتين العري بتاعت الجونة لسعت دماغك".

ليرد نجيب ساويرس عليه قائلا: "الإخواني اللي زيك لاسع أساسًا ... وانتم يا بتوع طز في مصر ... طز فيكم ... وإحنا مع حفتر في معركة التطهير من إرهابكم وعصابتكم ! عالم بقر صحيح".
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