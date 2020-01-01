سيلينا جوميز تحقق 206 ملايين مشاهدة لكليب lose me to love you "فيديو"

حقق كليب lose you to love me للنجمة العالمية سيلينا جوميز نسب مشاهدة وصلت لـ ٢٠٦ مشاهدات بعد مرور شهرين على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.



وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية، عن أن كليب سيلينا جوميز تم تصويره بالكامل بهاتف أي فون وسط أجواء درامية بسبب موضوع الأغنية.



بعد مرور فترة قصيرة على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن أن تلك الأغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.



وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الآخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".



وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.