وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفي الرمد في جولة مفاجئة.. صور

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة الجديد بالغربية، مسئولى التخطيط والصيانة، بسرعة إنهاء أعمال التطوير الجارية بمستشفى رمد طنطا، وصيانة الأجهزة المعطلة، لتحسين أداء الخدمة، والتزام الأطباء وتواجدهم بأماكن عملهم، وزيادة عدد الأطباء خلال نوبتجية السهر.



جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، لمستشفى رمد طنطا، وتعد الزيارة الثانية بعد الزيارة المفاجئة الأولى لمستشفى كفر الزيات العام عقب استلامه مهام منصبه، يرافقه الدكتورة هيام أبوحمر مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية.



وقام وكيل الوزارة، بالمرور على النوبتجيات بكافة التخصصات بالمستشفى، ومراجعة مدى توافر مستلزمات التشغيل والأدوية، مشددا على توفير الأجهزة الخاصة بأمراض العيون، والتعرف من الدكتورة مروة الصعيدى نائب مدير المستشفى على أسباب المشاكل التى تعترض تقديم الخدمة والتطوير.



وأكد كيل الوزارة، أنه سوف يتم التعاقد مع المستشفى الجامعى بطنطا لتوفير أطباء، لسد العجز بمستشفيات الصحة بمراكز ومدن المحافظة.