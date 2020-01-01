لأول مرة.. جسر الملك فهد يستقبل الدراجات النارية مع مطلع العام الجديد| صور

عبرت الدراجات النارية جسر الملك فهد، اليوم الأربعاء، لأول مرة بصفة رسمية، مع مطلع العام 2020.



واستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أول قائد دراجة نارية من الجانب السعودي إيذانًا بانطلاق مسار قائدي الدراجات النارية بجسر الملك فهد.



وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في السعودية أعلنت الأسبوع الماضى، إتاحة العبور التجريبي للدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين مطلع العام المقبل 2020.



وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أنه سيتم السماح بعبور الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين.

