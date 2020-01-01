AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة.. جسر الملك فهد يستقبل الدراجات النارية مع مطلع العام الجديد| صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:43 ص
جانب من انطلاق الدراجات
جانب من انطلاق الدراجات النارية نحو الجسر
Advertisements
ميس رضا
عبرت الدراجات النارية جسر الملك فهد، اليوم الأربعاء، لأول مرة بصفة رسمية، مع مطلع العام 2020.

واستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن أول قائد دراجة نارية من الجانب السعودي إيذانًا بانطلاق مسار قائدي الدراجات النارية بجسر الملك فهد.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في السعودية أعلنت الأسبوع الماضى، إتاحة العبور التجريبي للدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين مطلع العام المقبل 2020.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عماد المحيسن، أنه سيتم السماح بعبور الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين.
لأول مرة.. جسر الملك فهد يستقبل الدراجات النارية مع مطلع العام الجديد| صور
لأول مرة.. جسر الملك فهد يستقبل الدراجات النارية مع مطلع العام الجديد| صور
لأول مرة.. جسر الملك فهد يستقبل الدراجات النارية مع مطلع العام الجديد| صور
لأول مرة.. جسر الملك فهد يستقبل الدراجات النارية مع مطلع العام الجديد| صور
لأول مرة.. جسر الملك فهد يستقبل الدراجات النارية مع مطلع العام الجديد| صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة الدرَّاج الكويتي سعد السبيعي

حصاد 2019| مكاسب السعودية.. 5 مليار ريال حصيلة موسم الرياض.. والشيخ: حققنا نجاحا استثنائيا.. و446 مليار ريال قيمة اكتتاب أرامكو

جسر الملك فهد يعطى الضوء الأخضر للعبور بين البحرين والسعودية

الافتتاح التجريبي لمضمار الدراجات بهيئة استاد القاهرة

مع بداية العام الجديد.. تعرف على شروط دخول الدراجات النارية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد.. صور

ترشيحاتنا

شاهد..محمود الخطيب على كرسي متحرك بالسعودية

أخبار الرياضة | ضربة قوية لـ بيراميدز.. أخطاء تركي آل شيخ.. مشكلة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

جذبت يده بقوة..سيدة تثير غضب بابا الفاتيكان.. "فيديو"

شاهد.. إطلالة ساحرة لـ أروى جودة في رأس السنة

زلزال قوي يضرب روسيا.. وطوارئ بالمناطق المتضررة

الدوري المصري.. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة مصر المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

أم تستخدم حيلة ذكية لمنع أطفالها من الانشغال بالموبايل أثناء الأكل|شاهد

بعد الأسعار الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2020..صور