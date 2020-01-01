1080.2 مليار جنيه إجمالي إيرادات الحكومة العامة خلال 2018 -2019

تشیر بیانات التنفیذ الفعلي لوزارة المالیة خلال السنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى أن إجمالي إیرادات الحكومة العامة (قطاع المـــوازنة العــامة للــدولة، وبنك الاستــثمار القومي، وصنادیق التــأمین الاجتماعي) بلــغ نـحو ١٠٨٠٫٢ ملیــار جنیه، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم الاربعاء.





كمــا بـلغ إجـمالي النـفقات نحو ١٥٠٥٫٢ مــلیار جنیه. مما أســفر عن عجز نــقدي بلــغ نحـو ٤٢٥٫٠ملیــار جنیه.





وتــشیر البیــانات أیضا إلــي أن إجــمالي الإیــرادات بقطــاع المــوازنة العــامة للــدولة (الجھاز الإداري، والإدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة)، بلغ نحو ٩٤١٫٩ ملیار جنیھ، كما بلغ إجمالي النفقات نحو ١٣٦٩٫٩ ملیار جنیه، وبذلك یبلغ العجز النقدي نحـو ٤٢٨٫٠ ملیار جنیھ. وبلغ العجز الكلي صافي حیازة الأصول المالیة) نحو ٤٣٠٫٠ ملیار جنیھ (أو ما یمثل ٨٫٢ ٪من الناتج المحلي الإجمالي).





وعن إجمالي الدین العام المحلي، بلغ نحو ٩,٤٢٨٨ ملیار جنیه (أو ما یمثل ٨٠٫٦ ٪مــن الناتج المحلي الإجمالي) فـي نھایة یونیو ٢٠١٩ ، منـھ ٨٧٫٠ ٪ مستحق عـلي الحكومـة، و٦٫٦ ٪على الھیئات العامة الاقتصادیة، و٦٫٤٪على بنك الاستثمار القومي. وبلغ صافي رصید الدین المحلي المستحق على الحكومة نحو ٣٧٣٠٫٨ ملیار جنیه في نھایة یونیو ٢٠١٩، بزیادة قدرھا نحو ٦٠٩٫٠ ملیار جنیه، خلال السنة المالیة ٢٠١٨/٢٠١٩ .وبلغ صافي رصید مدیونیة الھیئات العامة الاقتصادیة نحو ٢٨٢٫٩ ملیار جنیه بانخفاض قدره نحو ٣٤٫٧ ملیار جنیه خلال السنة موضع العرض.



