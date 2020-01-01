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أخبار البلد

القوى العاملة: استرداد 42 مليون جنيه كفالة بنكية لـ 716 عاملا مصريا في لبنان

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:17 م
محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، فى استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 716 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان، وقيمتها 716 ألف دولار، أى ما يوازى 42 مليونا و960 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال عام 2019.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلي أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا علي العامل ، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وأضاف المستشار عادل يوسف أن مكتب التمثيل العمالى بلبنان قام خلال عام 2019 بتوفير 780 فرصة عمل خارجية، منوها أنه تم حل 334 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، وذلك من إجمالي 441 شكوى ، وتحويل 29 شكوي لحلها قضائيا، ويوجد 78 شكوي قيد الدراسة.

كما قام المكتب بعمل 25 زيارة ميدانية ، فضلا عقد 25 لقاءً مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة 35 زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء بعض الأعمال للعمالة المصرية ، والرد علي 2800 استفسار للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة .

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