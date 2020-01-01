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رياضة

محمد صلاح ينافس أوريجي وتوريس على جائزة هدف العقد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن ليفربول عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في هذا العقد، وتحديدا منذ بداية عام 2010.

وضمت القائمة التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي، 10 أهداف من بينها هدف المصري محمد صلاح والذي سجله في شباك توتنهام عام 2018.

أما لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي، فينافس بثلاثة أهداف في شباك ستوك سيتي ونيوكاسل ونوريتش، أعوام 2011، 2012 و2013.

كما ينافس هدف ديفوك أوريجي الشهير في شباك برشلونة العام الماضي، بنصف نهائي دوري الأبطال على الجائزة أيضًا.

وجاءت قائمة الأهداف كالآتي:

فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند 2010

لويس سوايرز في مرمى ستوك سيتي 2011

سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012

سواريز في مرمى نوريتش 2013

دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون 2014

فيليب كوتينيو في مرمى سماوثهمبتون 2015

جوردان هندرسون في مرمى تشيلسي 2016

إيمري كان في مرمى واتفورد 2017

محمد صلاح توتنهام 2018

أوريجي في مرمى برشلونة 2019
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