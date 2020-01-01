فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو

شاركت الفنانة آيتن عامر ، جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت آيتن عامر، محتضنة زوجها عز العرب، اثناء التقاط صورة حتفالًا بعيد ميلاده ،وعلقت عليها قائلة: " كل سنة و انت طيب يا حبيبي و ربنا يحققلك كل اللى تتمناه واكتر كمان ".
وظهرت آيتن عامر بإطلالة بسيطة ، وهو ما جعلها أنيقة مرتدية بلوزة سوداء منقطة بالابيض، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف من الألوان الفاتحة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.
وظهرت آيتن عامر، محتضنة زوجها عز العرب، اثناء التقاط صورة حتفالًا بعيد ميلاده ،وعلقت عليها قائلة: " كل سنة و انت طيب يا حبيبي و ربنا يحققلك كل اللى تتمناه واكتر كمان ".
وظهرت آيتن عامر بإطلالة بسيطة ، وهو ما جعلها أنيقة مرتدية بلوزة سوداء منقطة بالابيض، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف من الألوان الفاتحة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.