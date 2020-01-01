فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو









شاركت الفنانة آيتن عامر ، جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت آيتن عامر، محتضنة زوجها عز العرب، اثناء التقاط صورة حتفالًا بعيد ميلاده ،وعلقت عليها قائلة: " كل سنة و انت طيب يا حبيبي و ربنا يحققلك كل اللى تتمناه واكتر كمان ".وظهرت آيتن عامر بإطلالة بسيطة ، وهو ما جعلها أنيقة مرتدية بلوزة سوداء منقطة بالابيض، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف من الألوان الفاتحة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.