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مرأة

فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة آيتن عامر ، جمهورها بصورة جديدة لها مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت آيتن عامر، محتضنة زوجها عز العرب، اثناء التقاط صورة حتفالًا بعيد ميلاده ،وعلقت عليها قائلة: " كل سنة و انت طيب يا حبيبي و ربنا يحققلك كل اللى تتمناه واكتر كمان ".

وظهرت آيتن عامر بإطلالة بسيطة ، وهو ما جعلها أنيقة مرتدية بلوزة سوداء منقطة بالابيض، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف من الألوان الفاتحة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.


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