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رياضة

الغيابات غير مؤثرة.. الشيشينى: الزمالك يحترم أسوان وسنلعب للفوز

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعرب سامى الشيشينى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ثقته فى قدرة لاعبى الفريق الأبيض على الفوز بنقاط مباراة أسوان الثلاث غدا.

قال سامى الشيشينى إن الغيابات التى يعانى منها الزمالك رغم أهميتها خاصة فى مركز الظهير الأيمن لن تؤثر على الفريق أمام أسوان لوجود البدائل الجاهزة مثلما حدث أمام زيسكو الزامبى فى دورى أبطال أفريقيا حيث تم توظيف محمد عبدالغنى فى الجبهة اليمنى.

اضاف المدرب العام للزمالك : "نحترم أسوان كثيرا وسنلعب للفوز لاستعادة التوازن فى الدورى المصري" .

- كارتيرون يعلن قائمة الزمالك في مواجهة أسوان

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة مواجهة الزمالك مع فريق أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الخميس على استاد القاهرة.

وضمت القائمة اللاعبين:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.
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