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سيارات

احترس من ترك سيارتك في شوارع القاهرة لهذه الأسباب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:04 م
ونش محافظة القاهرة
ونش محافظة القاهرة
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اشرف عطية
بدأت محافظة القاهرة في رفع السيارات القديمة المتروكة بالطرق المختلفة في الأحياء التابعة للمحافظة والتي تشمل 38 حي، وقالت إنه في حال لم يتقدم أحد لاسترداد السيارات سيتم بيعها في مزاد علني كسيارات خردة في الفترة المقبلة.

وأبلغت المحافظة الأحياء بسرعة العمل على رفع السيارات المتروكة والمتهالكة في الطرق المختلفة بكل المناطق بالتعاون مع مرور القاهرة وشرطة المرافق، فيما سيتم فرض غرامات على كل سيارة متروكة بحيث لن يستلم أصحاب تلك السيارات سياراتهم الا بدفع الغرامات لمخالفة ترك السيارات لسنوات طويلة في الطريق مع ضرورة أن يقدموا كل أوراق ملكية السيارة قبل استلامها.

وأكد المحافظة أنه سيتم كتابة تعهد بعدم ترك السيارات بحالتها المتهالكة في الطرق مرة أخري. وبدأت الأحياء بالفعل في متابعة تنفيذ القرار وقامت برفع العديد من السيارات المتهالكة اليوم، لذلك فإن أصحاب السيارات عليهم الحذر من ترك سياراتهم في الشوارع لفترات طويلة.
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