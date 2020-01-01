طارق شوقي: بناء الإنسان ليس بالمناهج فقط

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بهدف نشر لعبة كرة اليد في المدارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالألعاب الرياضية بالمدارس، واكتشاف الموهوبين في جميع المحافظات.



قام بتوقيع البروتوكول المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.



وفي كلمته، أعرب الدكتور طارق شوقي، أن بناء الإنسان المصرى ليس فقط بالمناهج وطرق التدريس، وإنما بالاهتمام بنشر الوعي بأهمية الرياضة في تكوين شخصية الأطفال وتنمية الروح الرياضية بداخله.



وأضاف شوقي، أننا سعداء بتوقيع البروتوكول بين الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري لكرة اليد، مشيدا بالجهود التى يقدمها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي ودعمه لمصر في هذه الرياضة.



وخلال كلمته، أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أن مصر لن تتقدم في الرياضة الإ من خلال المدارس، مؤكدا أن الهدف من المشروع تحويل مدرس التربية الرياضية الي مدرب كرة يد، مشيرا الي ان الإتحاد الدولي لكرة اليد يستهدف تأهيل 60 مليون لاعب كرة يد علي مستوي العالم خلال 6 سنوات، منها مليون لاعب كرة يد بمصر خلال تلك الفترة.



ووجه رئيس الاتحاد الدولى الشكر لوزيري الرياضة والتربية والتعليم على رعايتهم وتشجيعهم للفكرة التي ستعود بالنفع على اللعبة بزيادة عدد الممارسين لكرة اليد في المدارس.