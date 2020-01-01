تسريبات ومفاجآت جديدة تكشفها أماني الخياط في برنامج الكبسولة

تكشف الإعلامية أماني الخياط تفاصيل وكواليس جديدة في برنامجها الجديد "الكبسولة" ، والذي سينطلق يوم السبت المقبل ، عن تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته، وكيف خططت الجماعة الإرهابية لتدمير الوطن؟.



وشهد البرنامج، المقرر عرضه على شاشة اكسترا نيوز، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في الثامنة مساءً، تحضيرات كبيرة على مدار شهور لتجهيز مادة بحث وتسريبات قوية ستمثل مفاجأة للتنظيم الإرهابي بهدف كشف حقيقته، وأهدافه الخفية.



ومن المنتظر أن تكشف أماني الخياط في الحلقة الأولى من البرنامج بالصوت والصورة العديد من اللقاءات السرية التي تمت بين قادة التنظيم الإرهابي داخل مصر وخارجها.



وسيعرض البرنامج قراءة وتحليل ما جاء في هذه الوثائق والرسائل والفيديوهات لكشف حقيقة ما يسعى إليه التنظيم.