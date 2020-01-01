ضم محترفين بالدوري الأمريكي إلى معسكر منتخب النسائية استعدادًا لتصفيات المونديال

قرّر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة برئاسة حسين عبداللطيف ضم رنا هشام ونازلي رمضان المحترفين بالدوري الأمريكي إلى معسكر فراعنة النسائية.





ومن المقرّر انطلاق معسكر منتخب النسائية يوم السبت المقبل على أن يستمر حتى يوم الأربعاء ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة المغرب في تصفيات كأس العالم في اللقاء المقرر له يوم الجمعة 17 يناير الجاري.





وبذلك يضم المنتخب الوطني ثلاثة محترفين بالدوري الأمريكي منها الثنائي رنا ونازلي إضافة إلي نادية رمضان.



