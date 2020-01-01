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رياضة

ضم محترفين بالدوري الأمريكي إلى معسكر منتخب النسائية استعدادًا لتصفيات المونديال

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:36 م
دورى الكرة النسائية
دورى الكرة النسائية
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يسرى غازى
قرّر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة برئاسة حسين عبداللطيف ضم رنا هشام ونازلي رمضان المحترفين بالدوري الأمريكي إلى معسكر فراعنة النسائية.

ومن المقرّر انطلاق معسكر منتخب النسائية يوم السبت المقبل على أن يستمر حتى يوم الأربعاء ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة المغرب في تصفيات كأس العالم في اللقاء المقرر له يوم الجمعة 17 يناير الجاري. 

وبذلك يضم المنتخب الوطني ثلاثة محترفين بالدوري الأمريكي منها الثنائي رنا ونازلي إضافة إلي نادية رمضان. 

ويضم المعسكر 27 لاعبة فرح سمير وحبيبة خالد وإلهام هاني ونادين غازي وندا عماد وايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري واسراء فرج وامل ناصر وشروق ابراهيم وندي إبراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف وليلى زاهر ونادية رمضان ورنا هشام ونازلي رمضان وبسمة محمد ونادين الشافعي ويشهد المعسكر انضمام الرباعي ملك شوكت وندا خالد وملك تامر وجيدا المستكاوي لقائمة المنتخب.
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