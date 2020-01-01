مرتضى منصور : اجتماع يوم 7 يناير في نادي الزمالك ضد لوائح الجبلاية

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اجتماع اليوم من أجل مناقشة بنود اللوائح ومشاكل بعض الأندية.





وأعلن مرتضى منصور عن عقد اجتماع يوم 7 يناير بمقر النادي بميت عقبة.





وأضاف مرتضي منصور عن عقد جلسة مع الأندية الحاضرة من أجل وضع جدول أعمال لمناقشته يوم 7 يناير.





ومن المقرّر أن يعقب هذا الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي الأبيض بحضور ممثلي الأندية.





وشمل الحضور كلًا من:





طارق رمضان رئيس مركز شباب القباري الاسكندرية

علي سليم رئيس نادي بني سويف

سالم علي رئيس مركز شباب رابعة شمال سيناء

حسن سليمان محمد عضو مجلس إدارة مركز شباب بلوظة شمال سيناء

فايز عواد مركز شباب الخربه عضو مجلس إدارة

سعيد صباحي رئيس مركز شباب بئر العبد شمال سيناء

سالم مبارك سالم رئيس مجلس إدارة نادي ٦ اكتوبر شمال سيناء

صبحي العطار نائب رئيس نادي حوش عيسى

حمادة فليفل نائب رئيس نادي مطوبس كفر الشيخ

احمد الفاتح رئيس مركز شباب الصف الجيزة

احمد رشاد نائب رئيس نادي العياط

سليم صالح رئيس مركز شباب ابو صوير الإسماعيلية

ماجد سلامة رئيس نادي بلدية الإسماعيلية

محمود لاشين نائب رئيس مركز شباب ابو شحاتة الإسماعيلية

هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

محمد عثمان رئيس مركز شباب اوليلة المنصورة

خالد محمد عرفات رئيس نادي التحرير اسوان

علاء أشرف نائب رئيس مركز شباب الفيوم

عصام عصمت حسن نائب نادي ناصر الفكرية

محمود الفقي نائب رئيس مجلس الإدارة إيتاي البارود

سيد سالم رئيس نادي الروضة

جمال الصرفي رئيس نادي بيلا كفر الشيخ

هاني إبراهيم رئيس مركز شباب بداوي الدقهلية