بمناسبة "اليوم العالمي للغة برايل.. "القومي للإعاقة" يحتفل بمولد لويس برايل مخترع الكتابة لفاقدي البصر

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح غدا الخميس الموافق 2 يناير 2020 إحتفالية مولد لويس برايل ؛ مخترع الكتابة بطريقة برايل ؛ وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للغة برايل "



يشهد الإحتفالية الدكتور أشرف مرعي ؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ واللواء هاني أحمد نبيه ؛ الأمين العام المساعد للمجلس ؛ وتتضمن الإحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن حياة لويس برايل ؛ مخترع طريقة برايل للمكفوفين ؛ وعرض لتجربة الفنان فاقد البصر أحمد ناجي بعنوان "كن كفيفيا .. خليك مكاني" وهو يعد أول فنان تشكيلي كفيف في مصر.



كما تتضمن الإحتفالية كلمة د .رانيا الوحش ؛ مديرة التدريب والتطوير بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وعرض لكود الإتاحة الهندسي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال كلمة ممثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ؛ وعرض للنائب خالد حنفي عضو مجلس النواب ؛ عن أهمية الإتاحة المكانية والتكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ؛ وعرض بعنوان " المعرفة عند أطراف أصابعك " من خلال الدكتور أحمد فاروق ؛ الحاصل على الدكتوراه في التكنولوجيا المساعدة . وتشمل الإحتفالية في ختامها عروض فنية يقدمها بعض فاقدي البصر.



وقال بيان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ أن إحتفال العالم ومن داخله مصر بــ "اليوم العالمى للغة برايل " يهدف إلى تشجيع فاقدى البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي فى مجتمعاتهم، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشاكل التى يواجهونها