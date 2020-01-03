بملابس أوفر .. ياسمين رئيس تستقبل السنة الجديدة بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة احتفالًا بالكريسماس.ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، بإطلالة جديدة مرتدية جاكيت لامع به الوان متعددة من الفضى والموف والفوشيا، وجيب بالشيفون الاسود ذات الكرانيش،وتميزت بمكياج جرئ من رسمة العيون بالإيلينر وأحمر الشفاه باللون الترابى الغامق.أما من ناحية الجمال فحرصت ياسمين على تسريحة شعر جديدة ولون جديد من الاسود منسدل على الأكتاف.