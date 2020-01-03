AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس أوفر .. ياسمين رئيس تستقبل السنة الجديدة بهذه الإطلالة

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:04 ص
رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جديدة احتفالًا بالكريسماس.

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، بإطلالة جديدة مرتدية جاكيت لامع به الوان متعددة من الفضى والموف والفوشيا، وجيب بالشيفون الاسود ذات الكرانيش،وتميزت بمكياج جرئ من رسمة العيون بالإيلينر وأحمر الشفاه باللون الترابى الغامق.


أما من ناحية الجمال فحرصت ياسمين على تسريحة شعر جديدة ولون جديد من الاسود منسدل على الأكتاف.
View this post on Instagram

Happy new year 🎊 #2020 #staystrong

A post shared by yasminraeis (@yasminraeis) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عاجل | أسعار البنزين أول 3 شهور خلال 2020

بينهم قضاة وأطفال.. مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة سودانية

أذكار قبل النوم .. 3 أعمال تدخلك الجنة وتقيك عذاب القبر |فيديو

غائبان عن الزمالك في المباراة القادمة في الدوري

بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن

توافق تام .. مصر تجري اتصالات بأمريكا والسعودية والإمارات واليونان وقبرص بشأن ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التوتر.. سيدة أمريكية تصاب بالشلل في الجانب الأيمن من وجهها.. شاهد

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

انزعجت من نباحه.. سيدة بلا رحمة تُغرق كلبها في حوض الاستحمام.. تفاصيل