لقاء الفرص المهدرة.. الأهلي ومصر المقاصة 0-0 في الشوط الأول



وأهدر مصر المقاصة فرصة الهدف الأول عن طريق عمرو مرعي الذي مر بالكرة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتوغل حتى دخل الى منطقة جزاء الأهلي وسدد الكرة بجوار مرمى محمد الشناوي.



ووصل لاعبو المقاصة مرة اخرى عن طريق عمرو مرعي الى مرمى الأهلي ولكن هذه المرة خرجت الى ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة.



وواصل مصر المقاصة الضغط على الأهلي في الدقائق الأولى من المباراة دون ان يتمكن من تسجيل هدف التقدم.



ومر أفشة في ظهوره الأول بالمباراة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، وتوغل بين لاعبي مصر المقاصة، ومرر كرة مميزة الى مروان محسن الذي لم يستطع ان يفهم اللعبة ومرت بسلام على دفاع الفريق الفيومي.



وحاول الأهلي أن يعود الى الاستحواذ على الكرة من جبهتي الفريق، ولكن لم يستطع الوصول الى مرمى الفريق الفيومي ولم يتمكن من اختراق التمركز المميز للاعبي المقاصة.



وحاول محمد مجدي أفشة أن يستغل غفلة دفاع فريق مصر المقاصة في الدقيقة 16، وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء مررها له علي معلول، ولكن لم تهتز بها الشباك.



وتدخل ميدو جابر لاعب مصر المقاصة بقوة مع أحمد فتحي لاعب الأهلي في الدقيقة 19 من عمر المباراة، واحتسبها أمين عمر حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة وأشهر البطاقة الصفراء في وجه ميدو جابر.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية، لصالح مصطفى شبيطة لاعب فريق مصر المقاصة في الدقيقة 23 من عمر المباراة بسبب تدخل خطير مع لاعب الأهلي من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء الفريق الفيومي.



وسدد أفشة كرة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 25 من عمر المباراة، تنتزع آهات الجماهير بسبب قربها من مرمى المقاصة.



وسقط ميدو جابر في تدخل قوي من محمد هاني وتلقى العلاج سريعًا واستمر في اللعب في الدقيقة 28 من عمر المباراة.



وتلقى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بطاقة صفراء بسبب كثرة اعتراضاته على قرارات حكم المباراة.



وفي الدقيقة 40 توغل اليو ديانج لاعب الأهلي بين دفاعات الفريق الفيومي، ووصل الى منطقة جزاء حارس مرمى المقاصة، وسدد كرة رائعة ولكن لم تسكن الشباك.



دخل الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد هاني - محمد مجدي «أفشة» - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.



بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي:

محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين ومحمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميليس بيكلي وعمرو مرعي.



انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه مصر المقاصة بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.وهدد لاعبو الأهلي مرمى فريق مصر المقاصة في الثواني الأولى من المباراة، ومرر أحمد فتحي كرة عرضية من جهة اليسار نحو أحمد الشيخ ولكن مرت بسلام على مرمى الفريق الفيومي.