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توك شو

أحمد موسى: المحافظات شهدت احتفالية ضخمة برأس السنة أمس

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:34 م
احتفالية ضخمة برأس
احتفالية ضخمة برأس السنة
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن معظم المحافظات شهدت احتفالات ضخمة وذلك بسبب رأس السنة الميلادية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "التجمع الخامس كان به احتفالات مميزة، وعرض موسي فيديوهات من أكثر من مكان.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "مصر كلها بها احتفالات برأس السنة والشعب المصري يتمتع بالأمن والأمان".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر استقبلت العام الجديد 2020، وهذا عام الخير الأمن والبركة والسعادة على مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "2020 عام السعادة على كل مواطن يعيش في مصر وكل عام وحضراتكم طيبين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "نحن كنا نتابع فرحة الشعب المصري من مختلف أنحاء الجمهورية الاحتفال بليلة رأس السنة".
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