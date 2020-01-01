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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يخطف فوزا صعبا على أرضه أمام إيفرتون

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه إيفرتون، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإتحاد" في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وسجل مانشستر سيتي هدف التقدم، مع انطلاق الشوط الثاني، عن طريق جابرييل خيسوس، في الدقيقة 51.

وعزز السيتي من تقدمه في الدقيقة 58 عن طريق جابرييل خيسوس، بعد تمريرة بينية من محرز وصلت الى جيسوس الذي سدد الكرة في الشباك .

وتمكن إيفرتون من تقليص النتيجة عن طريق ريشارليسون دي أندرادي، في الدقيقة 71 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء حولها ريشارليسون دي أندرادي في شباك برافو .

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 44 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة ليستر سيتي، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز العاشر مؤقتًا .
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