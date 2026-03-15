خالد الغندور: من يلعب للزمالك يدرك الفارق.. والجمهور يعشق اللاعبين المخلصين

أشاد الإعلامي خالد الغندور بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أن أي لاعب لا يمكنه إدراك قيمة النادي الحقيقية إلا بعد ارتداء قميصه.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك أن اللاعب عندما يلعب للزمالك يشعر بحب واحترام كبيرين داخل النادي، إلى جانب الدعم الكبير من الجماهير التي تقف خلف اللاعبين حتى في الأوقات الصعبة.

وأضاف أن جماهير الزمالك تتذكر دائمًا المواقف الجيدة للاعبين ولا تسعى للهجوم عليهم أو السخرية منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجمهور قد يغفر الأخطاء التي تحدث داخل الملعب ويعود لدعم اللاعب من جديد طالما أنه مخلص للنادي.

وأوضح أن هذا الدعم هو السبب في عشق الكثير من اللاعبين للزمالك، لافتًا إلى أن النادي يظل مفتوحًا أمام نجومه حتى بعد الاعتزال، مستشهدًا بما حدث مع رضا عبد العال الذي عاد للنادي رغم لعبه سابقًا للمنافس.

وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.