آرسنال يباغت مانشستر يونايتد بهدف مبكر ..فيديو

أحرز نيكولاس بيبي الهدف الاول لفريقه آرسنال فى شباك مانشستر يونايتد ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الامارات فى الجولة الـ21 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



وجاء هدف الارسنال فى الدقيقة 8 عن طريق بيبي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .



ويدخل ارسنال المباراة بقيادة مديره الفني الجديد مايكل ارتيتا قادما من خسارة مخيبة للآمال على يد منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.



بينما على الجانب الآخر يأتي فريق مانشستر يونايتد من الفوز في مباراتين متتاليتين على حساب نيوكاسل وبيرنلي بالدوري الإنجليزي.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الانجليزي برصيد 31 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 5 مواجهات.



بينما يحتل ارسنال المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 5 مباريات فوز، و9 تعادلات، و6 هزائم.