إحباط تهريب 61 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.





وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لتجميعه (61,500 ألف لتر بنزين 92 - 95 وسولار) خلاف الرصيد الأصلي للمواد البترولية بالمحطة المثبت دفتريا دون التعاقد مع الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء ،قدرت المضبوطات بقيمة مالية (125,473) جنيها تقريبا.



