سامسونج تستقبل 2020 بهذه الهواتف | تعرف عليها

سامسونج باستقبال جيد من المستخدمين والنقاد العام الماضي، وكشفت التقارير الأخيرة أن الشركة الكورية الجنوبية أعلنت عن مجموعة من هواتف سلسلة Galaxy A الجديدة، بما في ذلك Galaxy A51 و Galaxy A71 اللذين تم الإعلان عنهما في شهر ديسمبر 2019، ليكونا أول هواتف سلسلة Galaxy A لعام 2020 المعروضة للبيع هذا الشهر. حظيت سلسلة هواتف Galaxy A المجددة وسلسلة Galaxy M الجديدة منباستقبال جيد من المستخدمين والنقاد العام الماضي، وكشفت التقارير الأخيرة أن الشركة الكورية الجنوبية أعلنت عن مجموعة من هواتف سلسلة Galaxy A الجديدة، بما في ذلك Galaxy A51 و Galaxy A71 اللذين تم الإعلان عنهما في شهر ديسمبر 2019، ليكونا أول هواتف سلسلة Galaxy A لعام 2020 المعروضة للبيع هذا الشهر.





سامسونج قدمت طلبات لتسجيل العلامات التجارية لأسماء تسعة هواتف ذكية من سلسلة Galaxy الجديدة، والتي قد تظهر لأول مرة في عام 2021 وتم تقديم العلامة التجارية إلى SungAm Suh International Patent & Law Firm في كوريا الجنوبية. وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشف أحد مستخدمي موقع التغريدات القصيرة تويتر، معلومات حول أن شركةقدمت طلبات لتسجيل العلامات التجارية لأسماء تسعة هواتف ذكية من سلسلة Galaxy الجديدة، والتي قد تظهر لأول مرة في عام 2021 وتم تقديم العلامة التجارية إلى SungAm Suh International Patent & Law Firm في كوريا الجنوبية.

اقرأ أيضاً





وتكشف ملفات تسجيل العلامات التجارية عن أسماء مثل Galaxy A12 و Galaxy A22 و Galaxy A32 و Galaxy A42 و Galaxy A52 و Galaxy A62 و Galaxy A72 و Galaxy A82 و Galaxy A92، ومن المتوقع أن تبدأ الإعلان عن هذه الهواتف في وقت لاحق من هذا العام.





وشارك أحد مستخدمي تويتر المعلومات حول الهواتف التسعة المذكورة أعلاه قائلًا: إن الشركة قد سجلتها في كوريا الجنوبية، لكن لا توجد معلومات أخرى تظهرها صور الشهادات، باستثناء أسماء هواتف سلسلة Galaxy A القادمة.





وخلال عام 2019، أطلقت Samsung سلسلة هواتف Galaxy A من الإصدار رقم A10 إلى A90 في النصف الأول من العام، وفي الثاني من عام 2019 ، أصدرت الإصدارات التي تمت ترقيتها من هذه الهواتف، ووصلت السلسلة A من الهواتف في 2H 2019 مع attached s 'مرفقة بأسمائها.





ومن المتوقع أن تتبع الشركة الكورية الجنوبية نفس الاستراتيجية هذا العام، من المفترض أن تطرح في النصف الأول من 2020، هواتف Galaxy A11 و Galaxy A21 و Galaxy A31 و Galaxy A41 و Galaxy A51 و Galaxy A61 و Galaxy A71 و Galaxy A81 و Galaxy A91، فيما قد يشهد النصف الأخير من العام إصداراتها التي تمت ترقيتها مثل Galaxy A11s و Galaxy A21s و Galaxy A31s، وبالتالي، فإنه من الواضح أن الهواتف ذات الأسماء التجارية الجديدة هي هواتف سلسلة Galaxy A لعام 2021.



