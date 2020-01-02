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محافظات

خلال زيارة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يقرر تكريم مشرفي دار الأمل للأيتام

الخميس 02/يناير/2020 - 02:38 م
دار الأمل للأيتام
دار الأمل للأيتام
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محمود زيدان
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تكريم جميع العاملين بدار الأمل لرعاية الأيتام، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي؛ لجهودهم المبذولة والمتميزة في رعاية الأطفال الأيتام.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة، قام بها محافظ كفر الشيخ لدار الأمل لرعاية الأطفال الأيتام، والتي تضم 28 يتيمًا من سن عامين إلى 6 سنوات؛ للتعرف على مستوى الإقامة والإعاشة، ومستوى النظافة والرعاية بها.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتوفير احتياجات الأطفال الأيتام، وحسن رعايتهم، داعيًا المواطنين ورجال الأعمال لزيارتهم، كحق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بزهور المجتمع من الأيتام وتعمل على توفير جميع احتياجاتهم.

كما تفقد دار الحنان لرعاية اليتيمات بغرب مدينة كفر الشيخ، مشددًا على ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية لكل المواد الغذائية، وإعدام المنتهي منها، وتقديم الرعاية الكاملة لكل اليتيمات، والحرص على سلامتهن وأمنهن في المقام الأول.

وشدد المحافظ، مستوى النظافة العامة للدار، والحفاظ على غرف الإقامة لليتيمات لتكون بأعلى مستوى من النظافة والاهتمام والرعاية.
خلال زيارة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يقرر تكريم مشرفي دار الأمل للأيتام
خلال زيارة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يقرر تكريم مشرفي دار الأمل للأيتام
خلال زيارة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يقرر تكريم مشرفي دار الأمل للأيتام
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